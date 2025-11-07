Шанс на разрешение поставки Украине этих ракет есть, считает президент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.
Может ли Украина вскоре получить ракеты "Томагавк"?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с США ведутся переговоры не только по этим ракетам, но и по другим средствам дальнобойного поражения.
Мы проговаривали с производителями – они в случае положительного сигнала от президента Трампа с радостью, именно так они относятся к Украине и к России, с радостью передадут нам или продадут Украине соответствующие системы. Мы говорили не только о "Томагавках", но и о вещах, о которых не буду говорить. Много разных названий, которые также неплохо действуют в отношении дальнобойности. То есть нас интересовал комплект различных "услуг",
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал об успехах Сил обороны на Харьковщине
Украинские силы продвинулись на 1100-1200 метров в Купянске на Харьковщине.
В Волчанске наблюдается накопление российских сил, за сутки обнаружено шестьсот военных.
5 ноября российские оккупанты распространили видео с установлением своего флага в Волчанске.
Ради пропагандистского видео они вылезли на одно из зданий Рубежанского жилого массива в городе, помахали российским флагом, а после этого скопились в здании неподалеку. Праздновали недолго – по россиянам отработала украинская авиация.