Шанс на разрешение поставки Украине этих ракет есть, считает президент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Может ли Украина вскоре получить ракеты "Томагавк"?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с США ведутся переговоры не только по этим ракетам, но и по другим средствам дальнобойного поражения.

Мы проговаривали с производителями – они в случае положительного сигнала от президента Трампа с радостью, именно так они относятся к Украине и к России, с радостью передадут нам или продадут Украине соответствующие системы. Мы говорили не только о "Томагавках", но и о вещах, о которых не буду говорить. Много разных названий, которые также неплохо действуют в отношении дальнобойности. То есть нас интересовал комплект различных "услуг",

– подчеркнул Владимир Зеленский.

