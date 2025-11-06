У бригаді кажуть, що окупанти почали розповсюджувати відео з встановленням своєї "триколірної ганчірки" у Вовчанську, що є смугою відповідальності 57 ОМПБр.

Заради пропагандистського відео вони вилізли на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, помахали російським прапором, а після цього скупчились у будівлі неподалік. Така зухвала поведінка не могла бути непоміченою. По росіянах відпрацювала українська авіація.

Українські військові знищили російських окупантів: відео 57 ОМПБр

Черговий доказ, що російське командування не жаліє свій особовий склад, і кидає їх на виконання безглуздих завдань, ціна яких – життя. Знаємо, на заміну цим любителям взяти участь у зйомках пропагандистських відео відправлять нових. Та і вони будуть знищені у Вовчанську,

– запевнили українські військові.

Втрати Росії у війні: коротко про головне