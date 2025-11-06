Захисники показали відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 57 окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Як українській авіації вдалося знищити росіян?
У бригаді кажуть, що окупанти почали розповсюджувати відео з встановленням своєї "триколірної ганчірки" у Вовчанську, що є смугою відповідальності 57 ОМПБр.
Заради пропагандистського відео вони вилізли на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, помахали російським прапором, а після цього скупчились у будівлі неподалік. Така зухвала поведінка не могла бути непоміченою. По росіянах відпрацювала українська авіація.
Українські військові знищили російських окупантів: відео 57 ОМПБр
Черговий доказ, що російське командування не жаліє свій особовий склад, і кидає їх на виконання безглуздих завдань, ціна яких – життя. Знаємо, на заміну цим любителям взяти участь у зйомках пропагандистських відео відправлять нових. Та і вони будуть знищені у Вовчанську,
– запевнили українські військові.
Втрати Росії у війні: коротко про головне
Лише за останню добу Сили оборони знищили 1170 росіян. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян становлять близько 1 147 740 осіб.
Окрім цього, від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 329 танків, 23 541 ББМ і 34 288 артилерійських систем.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Росія постає перед труднощами у наборі нових військових, попри заходи Кремля з посилення призову та залучення нових сил. Зокрема, на Покровському напрямку російські війська зосередили великі сили, але зазнають значних втрат, намагаючись підтримувати наступальну активність.