Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу про те, чи вдається росіянам набирати до свого війська потрібну кількість особового складу. Також він пояснив, як за пів року змінилась наступальна тактика ворога.

Як росіяни підтримують наступальний потенціал в районі Покровська?

Мусієнко наголосив, що ворог зазнає масштабних втрат на Покровському напрямку. Він фактично вивів з бойового складу 155 бригаду морської піхоти, яку понад місяць тому зняли з Курського напрямку, де вона діяла в межах наступальних дій на Сумщину. Тоді ворог планував там прорив, але не зумів його здійснити.

Ця російська бригада спочатку частково брала участь у боях на Новопавлівському напрямку, а потім її перекинули на Покровський. І зараз 155 бригада втратила боєздатність, –

пояснив він.

Сьогодні, за словами військового, спостерігається цікава тенденція. Порівняно з минулим періодом, коли Росії вдавалося компенсувати втрати та ще й додатково добирати особовий склад, зараз ситуація вийшла на плато.

Росія може набрати тільки ту кількість особового складу, що було ліквідовано, компенсуючи лише поточні втрати, яких зазнала протягом певного періоду. А понад цю кількість людей росіяни вже не можуть залучити до свого війська,

– підкреслив він.

Ця тенденція, за словами політичного експерта, свідчить про те, що попри заходи Кремля щодо посилення призову резервістів, залучення контрактників, найманців з усього світу, активного тиску на солдатів строкової служби, щоб вони не демобілізувалися, а підписували контракт, наразі вдається лише компенсувати втрати. І цей чинник дозволяє їм вести бойові дії.

Водночас на фронті противник звузив свою наступальну активність. З кінця весни – початку літа обговорювалася так звана літня кампанія російських військ. Тоді ворог наступав у бік Сумщини, на Харківщині та на Донеччині. Також намагався здійснювати штурмові дії на Запорізькому напрямку та значно активізувався в районі островів на Херсонщині. Тоді, на думку військового, ситуація була навіть більш загрозлива.

Зверніть увагу! У СБУ розповіли, що впродовж жовтня бійці відомства відмінусовали на Покровському напрямку 1500 окупантів. Також вони знищили 20 танків, 62 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем та РСЗВ, 10 засобів ППО, 8 засобів РЕБ / РЕР, 532 одиниці автотранспорту, 592 ворожі позиції та укріплення, 2 склади боєприпасів і 1 склад ПММ.

"Сьогодні ж росіяни наступають на Покровському напрямку і також підтримують тиск на Лиманському та Новопавлівському. Ще вони намагаються тиснути Куп'янськ. Хоча на цій ділянці вдалося заблокувати просування противника", – наголосив Олександр Мусієнко.

Водночас не спостерігається активізація ворога на півночі на Сумщині чи на Запорізькому напрямку, де він проводить певні дії. Але його наступальні активності, зокрема, за допомогою бронетехніки, завершувалися, словами військового, невдало.

Це відбувається, зокрема, через те, що Росія концентрується більшими силами на напрямку Покровськ – Мирноград, а менше атакує на Сумщині чи на Харківщині на напрямку Вовчанська,

– відзначив військовий експерт.

Увесь тиск, додав він, окупанти зосередили на Покровському напрямку. І саме ціною великих втрат їм вдається зараз підтримувати там наступальну активність.

До яких мобілізаційних заходів вдається Росія?