Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що підштовхнуло Путіна піти на такий ризиковий крок й підписати закон про цілорічний призов. За його словами, треба визнати, що Путін готується продовжувати війну, про що свідчать дані західних розвідок.

Навіщо Путіну новий закон?

На початку повномасштабного вторгнення путінський режим намагався провести мобілізацію у Росії. Тоді цей задум росіянам не вдалося реалізувати, тому Кремль пішов іншим шляхом.

Спочатку створювали підрозділи з ув'язнених. Паралельно з цим активно відбувався найм за контрактом. Однак з огляду на скорочення виплат, що свідчить про ефективність санкцій, цей підхід також себе вичерпав.

Охочих за гроші воювати стає дедалі менше та й грошей вже менше пропонують. Крім цього, багато ув'язнених зрозуміли, що безпечніше відбути покарання, ніж йти на забій в Україну,

– мовив Гладких.

Усе це підштовхнуло Путіна до того, що вони шукають спосіб, як все ж таки провести мобілізацію, але оптимальним способом, щоб уникнути негативних наслідків.

Поки що Путін намагається уникати відкритої мобілізації, тому росіяни шукають спосіб як провести її максимально непомітно для населення. Адже попри усі гучні заяви, путінський режим доволі крихкий.

Які проблеми у Росії з мобілізацією?