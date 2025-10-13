Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як у Росії мобілізуються громадяни?

За даними російськомовних видань, працівники російських військкоматів зазначають: кількість людей, які підписують контракти з Міністерством оборони Росії, не зростає навіть у регіонах із найвищими виплатами.

Джерела вважають, що всі, хто хотів заробити на війні, уже підписали контракти. Нині найвищу одноразову виплату пропонує Ханти-Мансійський автономний округ – 3,2 мільйона рублів, а в середньому по Росії регіональні бонуси зростають на 500 тисяч рублів кожні три – чотири місяці.

Працівники військкоматів у двох неназваних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом контракти підписують переважно люди дуже похилого віку або з хронічними хворобами,

– кажуть аналітики.

Водночас у північній частині Іркутської області джерела зазначають, що проблеми з набором тривають уже кілька місяців, а потенційні рекрути переважно цікавляться грошовими виплатами та пільгами: першочерговим правом на навчання для дітей, відстрочкою кредитів і списанням боргів. Це свідчить, що ті, хто підписується, мотивовані виключно фінансово.

Джерело з Іркутської області також повідомило, що Міноборони Росії намагається залучити людей через рекламу, особливо напередодні саміту США – Росія на Алясці 15 серпня, заявляючи, ніби війна скоро закінчиться, тому "варто встигнути заробити мільйони до миру".

Зверніть увагу! Аналітики підсумували, що зростання виплат і соціальних пільг для військових вказує, що темпи набору падають, і Кремль змушений шукати нові способи стимулювання. ISW продовжує вважати, що скорочення мобілізаційного ресурсу, через яке Росія не зможе компенсувати великі втрати, може змусити Володимира Путіна обирати між примусовою мобілізацією резервів (до якої він неохоче вдається) або переговорами про завершення війни.

Що відомо про поповнення армії в Росії?