Про це в ефірі 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що окрім виїзду з країни, є низка інших обмежень. Наприклад, операції з нерухомістю, продажем та купівлею авто.

Якими способами Путін набирає людей у військо?

Поки людина не піде в армію, то не зможе поміняти права, користуватися державними послугами. Також варто згадати, що це останній осінній призов до війська. Надалі він буде цілорічний.

Уже є кілька випадків, коли люди хотіли взяти позику, але одразу після подання заяви, їм приходили повістки. Але навіть це Кремль не називає мобілізацією. Таке слово Володимир Путін навіть не вживає, так само як і слово "війна".

У Росії вже пропонують 100 тисяч за те, щоб "привезти друга на службу". Раніше за це пропонувала 10 тисяч, потім 30, а тепер цифри виросли. Також діють надбавки поліцейським, які пропонують затриманим йти воювати,

– розповіла Ольга Романова.

Не припинялося вербування у СІЗО, тюрмах. Все це відбувалося поза межами осіннього призову. Так у Росії приходить прихована мобілізація і Путін на цьому не планує зупинятися.

До якої практики вперше перейшла Росія?

Вперше за час війни фіксують, що проти людей, які не приходять за повісткою, відкривають кримінальні провадження. Але дотепер це вважалося гарним способом, щоб все-таки не воювати. Цим користалося багато чоловіків.

За офіційними даними у 2024 році з російської армії втекло 50 тисяч військових. Зрозуміло, що це дуже занижена цифра. Адже у більшості випадків, коли боєць йде у СЗЧ, його ловлять, карають і знову повертають до війська. В офіційну статистику такі люди навіть не потрапляють,

– зауважила Романова.

Тобто 50 тисяч – це не ті, хто справді втікав, а ті, хто дійшов до суду. Це приблизно третина від загальної кількості втікачів. Зазвичай їх засуджували на 5– 6 років і більше ними не цікавилися.

"Однак у вересні 2025 року зафіксували, що військові прийшли у колонії та вимагають у дезертирів знову йти на фронт. Практично ніхто на це не погоджується. Але ще не було такого, щоб приходили за засудженими дезертирами", – наголосила Ольга Романова.

Росія відчуває серйозні проблеми з мобілізацією