Про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал. Він також припустив, навіщо країна-агресорка могла б мобілізовувати мільйони своїх громадян.

Чи можлива масштабна мобілізація в Росії?

Зеленський нагадав, що масштабну мобілізацію в Росії зупинили, оскільки диктатор почав втрачати свої рейтинги.

Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли... Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його (Путіна – 24 Канал) особистого рейтингу,

– сказав український президент.

На думку Зеленського, якщо мобілізація в країні-агресорці все ж буде, це виклик Європі. Адже тоді Путін розпочне велику війну.

Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно,

– вважає Зеленський.

Саме цього стосувалися сигнали європейців і ініціатива США – важливо посадити російського президента за стіл перемовин. Це може його зупинити й зменшити ризики розширення військових дій.

Путін нібито особисто боїться припинення вогню, бо після цього знову повернутися в повномасштабну війну складно – економічно, з суспільством, зі світом і навіть країнами, які досі "тиснуть йому руку".

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу доктор філософських наук і політичний експерт Андрій Городницький розповів, що жителі віддалених регіонів Росії вже бачать, яких великих втрат вони зазнають у війні, а набирати бійців із великих міст Кремль не хоче.

За словами фахівця, змінилася й ситуація з добровольцями – раніше багато людей мобілізовувалися за гроші, тепер же в пропагандистських телеграм-каналах навіть пропонують винагороду, якщо "приведеш друга, який хоче служити".

