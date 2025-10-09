Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает 24 Канал. Он также предположил, зачем страна-агрессор могла бы мобилизовать миллионы своих граждан.

Возможна ли масштабная мобилизация в России?

Зеленский напомнил, что масштабную мобилизацию в России остановили, поскольку диктатор начал терять свои рейтинги.

Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели... Но они на это пошли. Представьте себе, какая цена защиты его (Путина – 24 Канал) личного рейтинга,

– сказал украинский президент.

По мнению Зеленского, если мобилизация в стране-агрессоре все же будет, это вызов Европе. Ведь тогда Путин начнет большую войну.

Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно,

– считает Зеленский.

Именно этого касались сигналы европейцев и инициатива США – важно посадить российского президента за стол переговоров. Это может его остановить и уменьшить риски расширения военных действий.

Путин якобы лично боится прекращения огня, потому что после этого снова вернуться в полномасштабную войну сложно – экономически, с обществом, с миром и даже странами, которые до сих пор "жмут ему руку".

К слову, эксклюзивно для 24 Канала доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий рассказал, что жители отдаленных регионов России уже видят, какие большие потери они несут в войне, а набирать бойцов из крупных городов Кремль не хочет.

По словам специалиста, изменилась и ситуация с добровольцами – раньше многие люди мобилизовались за деньги, теперь же в пропагандистских телеграм-каналах даже предлагают вознаграждение, если "приведешь друга, который хочет служить".

Что еще заявил Зеленский?