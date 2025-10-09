Он отметил, что это заставит россиян протрезветь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Зеленского с журналистами.

Что сказал Зеленский о "Томагавках"?

Зеленский отметил, что Трамп может дать Украине "некоторые вещи", которые "точно могут усилить Украину". Речь идет о дальнобойном оружии.

"Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года (2024 года – 24 Канал) – тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал "нет", а услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще во времена прошлой администрации Байдена, но тогда был отказ", – рассказал президент Украины.

Поэтому, по его словам, последние заявления Трампа – это важный сигнал об усилении Украины всеми возможностями.

Одна из них – это именно "Томагавки".

Все такие вещи могут усилить Украину и заставить "русских" быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт, как я сказал, будет влиять на возможность договориться потом, иметь план. Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, если Трамп даст такую возможность прекратить огонь, то его нужно будет номинировать на Нобелевскую премию.

Что известно о передаче "Томагавков"?