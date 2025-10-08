В отдаленных регионах России видят, какие большие потери они несут в войне. Как заметил в эфире 24 Канала доктор философских наук, политический эксперт Андрей Городницкий, из-за этого возникает непонимание, почему так произошло, ведь Кремль якобы имеет силы, чтобы воевать со всем НАТО.

Читайте также Зеленский объяснил, почему большое количество солдат не всегда будет козырем Путина

Что может спровоцировать панику в Москве?

В селах по крайней мере видят, что их кладбища уже полны. Зато в Москве этого вообще не понимают. Они верят, что на фронте все прекрасно, ведь из столицы никого не забирают. В то же время в отдаленных регионах воевать некому.

Когда-то очень много людей мобилизовались за деньги. Сейчас ситуация изменилась. В пропагандистских телеграмм-каналах даже предлагают 100 тысяч за то, чтобы "привести друга, который хочет служить". Появилась информация, что за 3 месяца удалось мобилизовать 30 тысяч человек. Проблемы с людьми очень серьезные.

Набирать бойцов из крупных городов Кремль не хочет. На это пойдут только в крайнем случае, когда Путин решит идти в ва-банк. Но это станет катастрофой для него, поэтому такое решение оттягивают,

– отметил Андрей Городницкий.

Пока в Кремле надеются, что им удастся договориться с Дональдом Трампом о капитуляции Украины. Но уже давно стало понятно, что это невозможно. Поэтому до конца года перед Путиным встанет вопрос, мобилизовать ли всех подряд

Но тогда в Москве и Санкт-Петербурге увидят, что такое война, настоящие боевые действия, конфронтация с НАТО. Итак, вариантов выиграть у России нет. Своей пропагандой Путин только все больше загоняет себя в угол.

"Глава Кремля полностью подготовил законодательную базу, силовые органы для полной мобилизации. Но это не поможет, потому что в Москве скоро начнется паника. Результатов не будет. А если они начнут бомбить европейские города – Россию сравняют с землей", – отметил политический эксперт.

Пока российская столица не почувствовала на себе последствий войны, туда прилетает не так много целей. Но все это может очень быстро измениться.

В России назревает проблема с живой силой