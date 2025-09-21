В Чечне принудительная отправка на фронт началась еще летом 2022 года. Тогда силовики запугивали мужчин сфабрикованными делами по "террористическим" статьям, похищали их родственников и угрожали "обесчестить" женщин семьи. Теперь кадыровцы применяют новую практику – так называемые "медовые ловушки", передает 24 Канал со ссылкой на The Insider.

Смотрите также СБУ сообщила о заочном подозрении Рамзану Кадырову

Как Кадыров заставляет чеченцев воевать в Украине?

К мужчинам целенаправленно подсылают несовершеннолетних девушек или замужних женщин, чтобы собрать компромат – от интимной переписки до факта встречи. После этого мужчин похищают и, обвиняя во "внебрачной связи", под угрозой позора и расправы заставляют подписать контракт с министерством обороны. Самих девушек также иногда принуждают силой участвовать в таких провокациях.

Так, в "медовую ловушку" попал брат одного из собеседников издания. Он был женат, занимался строительством частных домов, никогда не высказывался на политические темы. Однако в сентябре 2024 года ему в Instagram написала девушка. У них завязалась переписка романтического характера. Затем девушка оказалась замужем. Мужчина прекратил общаться, просил, чтобы она больше не писала. Но женщина настаивала, жалуясь, что она несчастлива в браке. Однажды мужчина вышел за продуктами – и не вернулся. Люди в штатском на улице схватили его, затащили в автомобиль и повезли.

Позже его обвинили в том, что он якобы соблазнял замужнюю женщину.

"Пойманных с частными доказательствами" мужчин доставляют сначала не в военкомат, а в отделение внутренних дел, где им предлагают подписать контракт с минобороны. Если мужчина отказывается, его отправляют в "подвал". Там к нему применяют физическое и психологическое насилие, пока он не согласится поехать на войну.

Бывают случаи, что силовики требуют выкуп у родственников похищенных, мол, или они платят деньги, или мужчину отправят в Украину.

