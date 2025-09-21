У Чечні примусова відправка на фронт почалася ще влітку 2022 року. Тоді силовики залякували чоловіків сфабрикованими справами за "терористичними" статтями, викрадали їхніх родичів і погрожували "збезчестити" жінок родини. Тепер кадирівці застосовують нову практику – так звані "медові пастки", передає 24 Канал із посиланням на The Insider.
Як Кадиров змушує чеченців воювати в Україні?
До чоловіків цілеспрямовано підсилають неповнолітніх дівчат або заміжніх жінок, щоб зібрати компромат – від інтимного листування до факту зустрічі. Після цього чоловіків викрадають і, звинувачуючи у "позашлюбному зв'язку", під загрозою ганьби та розправи змушують підписати контракт із міністерством оборони. Самих дівчат також іноді примушують силою брати участь у таких провокаціях.
Так, у "медову пастку" потрапив брат одного зі співрозмовників видання. Він був одружений, займався будівництвом приватних будинків, ніколи не висловлювався на політичні теми. Однак у вересні 2024 року йому в Instagram написала дівчина. У них зав'язалося листування романтичного характеру. Потім дівчина виявилася заміжньою. Чоловік припинив спілкуватися, просив, щоб вона більше не писала. Але жінка наполягала, жаліючись, що вона нещаслива в шлюбі. Одного разу чоловік вийшов за продуктами – і не повернувся. Люди в цивільному на вулиці схопили його, затягли в автомобіль і повезли.
Пізніше його звинуватили в тому, що він нібито спокушав заміжню жінку.
"Пійманих з приватними доказами" чоловіків доставляють спочатку не до військкомату, а до відділку внутрішніх справ, де їм пропонують підписати контракт із міноборони. Якщо чоловік відмовляється, його відправляють в "підвал". Там до нього застосовують фізичне й психологічне насильство, допоки він не погодиться поїхати на війну.
Бувають випадки, що силовики вимагають викуп у родичів викрадених, мовляв, або вони платять гроші, або чоловіка відправлять в Україну.
Як відбувається мобілізація в Росії?
Очільник ГУР Кирило Буданов не виключає ймовірності проведення у Росії другої хвилі мобілізації. Перша була восени 2022 року. Генерал вважає це серйозною загрозою.
Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що Росія щомісяця набирає до армії мінімум 35 000 військовослужбовців. З початку року станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 000 військовослужбовців.
У Центрі протидії дезінформації зауважили, що у Росії кількість підписаних контрактів з армією значно зменшилася, досягнувши мінімуму за останні два роки.