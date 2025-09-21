У Чечні примусова відправка на фронт почалася ще влітку 2022 року. Тоді силовики залякували чоловіків сфабрикованими справами за "терористичними" статтями, викрадали їхніх родичів і погрожували "збезчестити" жінок родини. Тепер кадирівці застосовують нову практику – так звані "медові пастки", передає 24 Канал із посиланням на The Insider.

Як Кадиров змушує чеченців воювати в Україні?

До чоловіків цілеспрямовано підсилають неповнолітніх дівчат або заміжніх жінок, щоб зібрати компромат – від інтимного листування до факту зустрічі. Після цього чоловіків викрадають і, звинувачуючи у "позашлюбному зв'язку", під загрозою ганьби та розправи змушують підписати контракт із міністерством оборони. Самих дівчат також іноді примушують силою брати участь у таких провокаціях.

Так, у "медову пастку" потрапив брат одного зі співрозмовників видання. Він був одружений, займався будівництвом приватних будинків, ніколи не висловлювався на політичні теми. Однак у вересні 2024 року йому в Instagram написала дівчина. У них зав'язалося листування романтичного характеру. Потім дівчина виявилася заміжньою. Чоловік припинив спілкуватися, просив, щоб вона більше не писала. Але жінка наполягала, жаліючись, що вона нещаслива в шлюбі. Одного разу чоловік вийшов за продуктами – і не повернувся. Люди в цивільному на вулиці схопили його, затягли в автомобіль і повезли.

Пізніше його звинуватили в тому, що він нібито спокушав заміжню жінку.

"Пійманих з приватними доказами" чоловіків доставляють спочатку не до військкомату, а до відділку внутрішніх справ, де їм пропонують підписати контракт із міноборони. Якщо чоловік відмовляється, його відправляють в "підвал". Там до нього застосовують фізичне й психологічне насильство, допоки він не погодиться поїхати на війну.

Бувають випадки, що силовики вимагають викуп у родичів викрадених, мовляв, або вони платять гроші, або чоловіка відправлять в Україну.

