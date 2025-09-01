Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Що відомо про заочну підозру Кадирову?

За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань Росії проти України,

– пояснили в СБУ.

Також президент Чечні розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об'єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони.