Зрадник давно мав проросійську позицію й активно писав про це в соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

Дивіться також СБУ вивчала наркокартелі, щоб переправити дрони в Росію, – Малюк

Що відомо про затримання шпигуна?

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали у Херсоні місцевого жителя, який допомагав ворогу планувати військові операції.

Агентом Росії виявився 37-річний херсонець, який давно писав антиукраїнські коментарі в Телеграм. Саме цим він і зацікавив російські спецслужби.

Вони завербували чоловіка й доручили йому зібрати інформацію про оборону в прибережній зоні Дніпра. Завданням шпигуна було розвідати, де стоять українські військові, як облаштовані укріплення, які є об'єкти розташовані поруч.

Щоб виконати доручення російських спецслужб, агент обходив територію, фотографував чи запам'ятовував військові позиції, а також намагався випитувати потрібну інформацію у місцевих жителів під виглядом звичайних розмов у магазинах та на вулиці.



Листування шпигуна з російськими спецслужбами / Скриншот СБУ

Отримані дані чоловік мав передавати росіянам, аби ті могли ефективно планувати відправку ДРГ на українську територію. Метою операції було закріплення розвідувальних груп на правобережжі до підходу основних сил з окупованої частини Херсонщини.

СБУ відстежувала кроки російського агента та задокументувала розвідувальну діяльність. Врешті шпигуна затримали вдома. Його підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права застави. За законом, за такі дії передбачено довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Яка ситуація на Херсонщині?