Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider. Служба безпеки України під час спецоперації "Павутина" вивчала методи міжнародних наркокартелів, щоб організувати таємну доставку дронів на територію Росії.

Читайте також Недорогі дрони СБУ летять понад 700 кілометрів і вражають військові цілі, – Малюк

СБУ використала досвід наркокартелів для успішної атаки на авіабази Росії

За словами Малюка, українські спецслужби використали свій досвід боротьби з транснаціональною злочинністю, вивчаючи, як контрабандисти доставляють заборонені товари, щоб уникнути виявлення митними та прикордонними органами. При цьому Україна розраховувала на корумпованих митників у Росії, які на певному етапі "зіграли на руку" спецоперації.

Для перевезення дронів українські агенти створили підставну логістичну компанію в Росії, придбали п’ять автомобілів і орендували склади, один із яких знаходився в кварталі поруч із штаб-квартирою ФСБ у Челябінській області. Російські водії вантажівок, найняті під прикриттям, не знали, що перевозять безпілотники, вважаючи їх інструментами для спостереження за тваринами.

Спецоперація "Павутина" передбачала доставку сотень дронів у дерев’яних конструкціях, схожих на будинки, на чотири авіабази Росії. Дрони були використані для знищення стратегічних бомбардувальників та літаків раннього попередження, завдавши Росії збитків на суму близько 7 мільярдів доларів та вражаючи близько третини авіапарку стратегічної авіації.

Малюк також натякнув на паралелі з попередньою таємною атакою на Кримський міст у жовтні 2022 року, зазначивши, що в обох випадках Україна не залучала контрабандистів, а спиралася на корумпованих чиновників у Росії.