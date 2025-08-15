Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Служба безопасности Украины во время спецоперации "Паутина" изучала методы международных наркокартелей, чтобы организовать тайную доставку дронов на территорию России.

СБУ использовала опыт наркокартелей для успешной атаки на авиабазы России

По словам Малюка, украинские спецслужбы использовали свой опыт борьбы с транснациональной преступностью, изучая, как контрабандисты доставляют запрещенные товары, чтобы избежать обнаружения таможенными и пограничными органами. При этом Украина рассчитывала на коррумпированных таможенников в России, которые на определенном этапе "сыграли на руку" спецоперации.

Для перевозки дронов украинские агенты создали подставную логистическую компанию в России, приобрели пять автомобилей и арендовали склады, один из которых находился в квартале рядом со штаб-квартирой ФСБ в Челябинской области. Российские водители грузовиков, нанятые под прикрытием, не знали, что перевозят беспилотники, считая их инструментами для наблюдения за животными.

Спецоперация "Паутина" предусматривала доставку сотен дронов в деревянных конструкциях, похожих на дома, на четыре авиабазы России. Дроны были использованы для уничтожения стратегических бомбардировщиков и самолетов раннего предупреждения, нанеся России ущерб на сумму около 7 миллиардов долларов и поражая около трети авиапарка стратегической авиации.

Малюк также намекнул на параллели с предыдущей тайной атакой на Крымский мост в октябре 2022 года, отметив, что в обоих случаях Украина не привлекала контрабандистов, а опиралась на коррумпированных чиновников в России.