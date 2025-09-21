Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Какие проблемы с мобилизацией наблюдаются в России?
По информации ЦПИ, в России есть проблемы с мобилизацией. Так за второй квартал 2025 года только 37,9 тысяч человек подписали контракт с армией. Тогда как в прошлом году за этот период мобилизовались 92,8 тысячи россиян – в 2,5 раза больше, чем сейчас.
Контрактников уже не всегда хватает на покрытие еженедельных безвозвратных потерь армии России,
– объяснил Коваленко.
Глава Центра отметил, что Генштаб отчитывается о более 1000 погибших на фронте российских оккупантов за сутки.
В комментарии 24 Каналу военный аналитик Ян Матвеев заявил, что Россия пытается скрыть реальное положение вещей и пытается показывать сильное желание граждан идти на фронт. Однако набор россиян в армию действительно падает, план губернаторов по мобилизации не выполняется. Из-за этого даже больных оккупантов из армии не комиссуют, а собирают в одном отряде.
Что известно о мобилизации в России?
Несмотря на низкую мотивацию россиян, ежемесячно в оккупационную армию идет минимум 35 000 военнослужащих.
В главном управлении разведки говорят, что с начала 2025 года подписано около 280 000 контрактов. На войну идут граждане, которые ослеплены пропагандой и желанием заработать.
Начальник ГУР МО Украины считает, что вероятность мобилизации в России является реальной угрозой.
В то же время Буданов скептически оценивает возможность антивоенных протестов в России в случае мобилизации. В то же время из России сбежали сотни тысяч мужчин призывного возраста.
Кремль может объявить новую волну частичной мобилизации в конце сентября 2025 года для поддержания давления на украинские войска из-за отсутствия средств на контрактников.