Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, уточнив, что это все чаще подтверждается. Официальная картинка другая, Россия пытается скрыть реальное положение вещей и хочет показать, что якобы набор желающих идти на фронт большой.

Что указывает на недостаток бойцов в армии России?

Военный аналитик отметил, что СМИ ведут свой подсчет и сигнализируют, что набор россиян в армию падает. По его словам, недавно появилась информация, что в Уральском федеральном округе снижают нормы набора на военную службу по контракту.

У каждого губернатора есть свой план по количеству, который он должен выполнять. Эти нормы начинают снижать, потому что их невозможно обеспечить. Это, как подчеркнул Матвеев, указывает на то, что людей, желающих воевать, не хватает.

На днях еще появилась информация, что солдат, которые заболели на фронте или прибыли туда зараженными ВИЧ и гепатитом, а это серьезные заболевания, на лечение не будут отправлять, не будут комиссовать хотя бы для того, чтобы изолировать от других солдат, чтобы они не заразили их,

– рассказал Матвеев.

В духе российского минобороны принято решение солдат, которые имеют заболевания на ВИЧ и гепатит, сосредоточить в одном отряде. Военный аналитик озвучил, что ряд "Z-блогеров" пишет, что такие бойцы будут служить в тылу, но Матвеев убежден, что наоборот, такие сформированные отряды перебросят на передовую, чтобы быстрее от них избавиться и не тратить на них лекарства.

Это будут делать как в случае с заключенными. Минобороны такое практикует. Если бы мужчин в России было много и хватало для закрытия планов, то, по мнению Матвеева, такие решения военное руководство не принимало бы, а занималось своими больными бойцами.

Военный аналитик обратил внимание на другие факты, которые указывают на недостаток солдат в России. Зеленский несколько недель назад, получив данные разведки, озвучил, что российские военные в Сумской области разочаровались в своем наступлении, больше атаковать не могут. Их переведут на другие направления и осенью будут использовать для штурмов.

"Уже есть подтверждение, что морпехов переводят на Покровское направление. Это опять же указывает на то, что если бы набор в армию был большой и людей хватало, не нужно было бы перебрасывать подразделения. Тогда надо было бы пополнить те, где есть недостаток, а не забирать их с других направлений", – объяснил Матвеев.

