Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Зачем россияне набирают контрактников в армию?

Российское военное руководство делает все возможное, чтобы срочники переходили на контракты. Изменения в ведении войны касаются также тактики боя: оккупанты больше используют мотоциклы, багги и другой транспорт вместо бронетехники.

О том, что солдат на контрактную службу будут набирать больше, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов, передают российские СМИ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что уже за первое полугодие 2025 года 210 тысяч россиян присоединились к армии, подписав соответствующий контракт.

Для врага комплектование войска сейчас является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в Украине.

Андрей Коваленко в свою очередь отметил, что россияне теряют людей из-за постоянных атак дронами, поэтому 5 или 15-километровую зону им легче пройти именно на таком транспорте.

Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы жечь таких скутеристов,

– отметил руководитель ЦПД.

Коваленко также прокомментировал заявления российского министра обороны и отметил, что набор в армию свидетельствует, что россияне будут чаще применять штурмовые группы. Подобные группировки уже воюют на Востоке Украины, против них успешно действуют наши защитники.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что российские оккупанты всеми своими действиями показывает, что завершать войну они не планируют.

Что известно о действиях против оккупантов на фронте?