Про це пише 24 Канал з посиланням на директора Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Навіщо росіяни набирають контрактників в армію?

Російське військове керівництво робить все можливе, аби строковики переходили на контракти. Зміни у веденні війни стосуються також тактики бою: окупанти більше використовують мотоцикли, баггі та інший транспорт замість бронетехніки.

Про те, що солдатів на контрактну службу будуть набирати більше, заявив російський міністр оборони Андрій Білоусов, передають російські ЗМІ. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв зауважив, що вже за перше півріччя 2025 року 210 тисяч росіян долучилися до війська, підписавши відповідний контракт.

Для ворога комплектування війська нині є ключовим питанням для забезпечення наступальних дій в Україні.

Андрій Коваленко своєю чергою зазначив, що росіяни втрачають людей через постійні атаки дронами, тому 5 чи 15-кілометрову зону їм легше пройти саме на такому транспорті.

Але дронів зараз вистачає й для того, щоб палити таких скутеристів,

– зауважив керівник ЦПД.

Коваленко також прокоментував заяви російського міністра оборони та зазначив, що набір в армію свідчить, що росіяни будуть частіше застосовувати штурмові групи. Подібні угрупування вже воюють на Сході України, проти них успішно діють наші захисники.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що російські окупанти всіма своїми діями показує, що завершувати війну вони не планують.

Що відомо про дії проти окупантів на фронті?