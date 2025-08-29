Про це пише 24 Канал з посиланням на директора Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Навіщо росіяни набирають контрактників в армію?
Російське військове керівництво робить все можливе, аби строковики переходили на контракти. Зміни у веденні війни стосуються також тактики бою: окупанти більше використовують мотоцикли, баггі та інший транспорт замість бронетехніки.
Про те, що солдатів на контрактну службу будуть набирати більше, заявив російський міністр оборони Андрій Білоусов, передають російські ЗМІ. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв зауважив, що вже за перше півріччя 2025 року 210 тисяч росіян долучилися до війська, підписавши відповідний контракт.
Для ворога комплектування війська нині є ключовим питанням для забезпечення наступальних дій в Україні.
Андрій Коваленко своєю чергою зазначив, що росіяни втрачають людей через постійні атаки дронами, тому 5 чи 15-кілометрову зону їм легше пройти саме на такому транспорті.
Але дронів зараз вистачає й для того, щоб палити таких скутеристів,
– зауважив керівник ЦПД.
Коваленко також прокоментував заяви російського міністра оборони та зазначив, що набір в армію свідчить, що росіяни будуть частіше застосовувати штурмові групи. Подібні угрупування вже воюють на Сході України, проти них успішно діють наші захисники.
У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що російські окупанти всіма своїми діями показує, що завершувати війну вони не планують.
Що відомо про дії проти окупантів на фронті?
Сили оборони України взяли участь у 191 бойовому зіткненні за добу. Нині найважче протидіяти окупантам на Покровському та Лиманському напрямках.
Нещодавно українські захисники зупинили спробу прориву російських загарбників на Донеччині. Росіяни намагалися вести штурм біля кордонів Дніпропетровської області, однак захисники їм завадили. Ба більше, бійці РДК ще й взяли у полон 16 загарбників.
У п'ятницю, 22 серпня, російський диктатор Володимир Путін поскаржився на ситуацію на фронті, зазначивши, що втрати серед особового складу армії Кремля зростають, а озброєння стає неефективним. Путін зауважив, що зараз загибель військових є "найболючішим питанням", до якого "не хочеться постійно повертатися".