Українські дрони неодноразово атакували російські нафтопереробні заводи, аби зруйнувати нафтову галузь країни-агресорки. А 24 серпня дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області. Це один з ключових морських терміналів, через які Росія експортує мільйони тонн нафти та нафтопродуктів.

Американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О'Доннелл в інтерв'ю 24 Каналу назвав ще дві точки, удари по яких можуть знищити експорт російської нафти. Відповідно, це може вдарити по бюджету Росії та її здатності вести війну. Про які дві точки мовиться та як їх можна знищити – читайте далі у матеріалі.

Три точки, удари по яких знищать експорт нафти з Росії

Чи можна вважати удар по Усть-Лузі початком нової стратегії не тільки проти заводів, але і для паралізації експорту нафти – головного доходу Кремля?

Мовиться про кампанію проти заводів та інфраструктури в Росії, щоб позбавити країну перероблених нафтопродуктів, необхідних для війни, врожаю та військової промисловості. З іншого боку, якщо завдавати ударів по таких портах як Усть-Луга, Приморськ (розташовані в Балтійському морі), Новоросійськ (розташований у Чорному морі), і якщо вдасться їх закрити, то Росія не зможе експортувати сиру нафту. Це завдасть серйозного удару по її доходах. Дуже серйозного.

Порт Усти-Луга атакували вже двічі. Перший раз – приблизно рік тому. Останній удар припав насамперед на об'єкти переробки природного газу, ті, де газ перетворюється на етан, пропан та інші компоненти, які потім експортуються. Це дуже прибутковий напрямок. Можливо, були пошкоджені й елементи, пов'язані з експортом нафти. Однак поки що немає перевірених повідомлень, що підтверджують це.

Є ще один важливий аспект російської експортної інфраструктури – трубопроводи. Минулого тижня уразили великий трубопровід "Дружба", що, ймовірно, призвело до перебоїв у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини. Особливо важливо, що були пошкоджені дві насосні станції.

Цей трубопровід також розгалужується і йде на північ, до портів Усть-Луга і Приморськ на Балтиці. Поки що неясно, чи призведе це до зупинки поставок нафти в ці порти. Можливо, там є резервні сховища, і пошкодження будуть усунені до того, як запаси вичерпаються.

Тож якщо коротко відповісти на ваше запитання, поки що незрозуміло, чи є це початком кампанії із закриття трьох зовнішніх експортних портів. Однак це цілком може бути кроком у цьому напрямку.

Чи правильно я розумію, що Україна отримала певний дозвіл від США щодо ударів по російських портах? Чи це може викликати дипломатичний скандал?

Дуже хороше питання. Насамперед хочу підкреслити – офіційних заяв про те, що Сполучені Штати забороняють Україні завдавати ударів по експортній інфраструктурі цих трьох портів, не було.

Однак на практиці порти можна було б атакувати, проте цього не відбувалося. В експертних колах, особливо серед аналітиків нафтового сектора, включаючи мене, існує думка, що, ймовірно, американці не дають такого дозволу. Це пов'язано з обмеженням цін на російську нафту, щоб зберегти її на ринку і запобігти зростанню цін, утримуючи ціну нижче певного рівня.

Я особисто виступаю за удари по цих портах, оскільки на ринку достатньо нафти, щоб компенсувати втрати і від країн ОПЕК, і від американського сланцевого видобутку. Зараз, коли Дональд Трамп посилив позицію щодо Володимира Путіна в питанні нафтового експорту, наприклад, ввівши вторинні санкції проти Індії, було б логічно дозволити Україні зупинити експорт нафти через ці порти, адже він сам намагається зупинити ці поставки.

Проте поки не буде завдано серйозного удару по одному або двох портах, саме по терміналах, через які здійснюється експорт нафти, не можна з упевненістю говорити, що Україна справді отримала такий дозвіл.

Чи може Росія знайти спосіб уникнути припинення експорту своєї нафти? Які у неї є варіанти?

Якщо ці три західні порти будуть знищені, Росія втратить можливість експортувати нафту, і Україна зможе це зробити за допомогою дронів і нових крилатих ракет. Це буде величезний удар по кількох мільйонах барелів експорту на день і серйозний удар по бюджету країни.

Також це поставить під загрозу весь нафтовий сектор, тому що якщо вони не зможуть експортувати цю нафту, їм доведеться зупинити її видобуток, оскільки не буде значних місць для зберігання. Це дуже старі родовища, особливо західноєвропейські, які постачають ці порти. Такі родовища не можна просто так відключити. Якщо їх зупинити, буде дуже складно знову налагодити видобуток.

Якою зброєю можна зруйнувати експорт нафти?

Чи може нова ракета "Фламінго" змінити баланс сил, враховуючи її дальність і бойову міць для ударів глибоко на території Росії?

Це не моя спеціалізація, але за публічними даними вона має дальність 3000 кілометрів і приблизно одну тонну бойового навантаження, що є досить значним потенціалом. Наприклад, ці три порти явно розташовані в зоні досяжності. За даними преси, президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця цього року або на початку наступного Україна почне масове виробництво цього озброєння.

Американці за адміністрації Джо Байдена дуже різко критикували удари України по російських нафтопереробних заводах, вважаючи, що це нераціональне використання українських ресурсів. Можливо, були й інші причини, але в кінцевому результаті вони дійшли висновку – це українські ресурси, це українські дрони, і це справа України, ми не будемо цьому заважати.

Те саме стосується ракет F-16. З їхньою допомогою Україна зможе зруйнувати експорт нафти Росії, що призведе до зупинки видобутку. Її запуск буде складним і тривалим.

Чи можна сказати, що удари українських дронів по російських заводах і експортних терміналах завдають Москві таких же збитків, як міжнародні санкції, а може навіть більше?

Так, це завдає значної шкоди. Якщо згадати, коли Україна почала удари по заводах приблизно 2 роки тому, це викликало серйозні перебої для Росії, але не підірвало їхню здатність вести війну в Україні. Скоротилася кількість дизельного пального для поїздів, локомотивів, які їздили на фронт, а також для фермерів для збирання врожаю.

Однак тоді, з огляду на величезний масштаб нафтопереробної інфраструктури Росії, Україна просто не мала достатньої кількості дронів, щоб серйозно підірвати цей сектор. Зараз же ця дронова кампанія проти заводів поновилася, Україна значно просунулася у виробництві масової кількості дронів.

Усе зводиться до статистики – чи вистачить їх, щоб регулярно вражати ці заводи, враховуючи, скільки часу росіяни витрачають на їх ремонт, і утримувати критичну кількість об'єктів в неробочому стані, що реально перешкоджає їх боєздатності? Саме це ми, ймовірно, побачимо протягом декількох тижнів або місяців.

Сільське господарство в Росії може опинитися під загрозою

Ціни на бензин у Росії зросли майже на 50%, а в Криму та деяких регіонах відзначається дефіцит палива. Чи може це викликати внутрішню нестабільність в Росії?

Внутрішня ситуація в Росії неоднозначна. Країна повністю переорієнтована на військове виробництво. З одного боку, людям, як правило, нескладно знайти роботу саме завдяки військовій промисловості. Держава активно вкидає гроші в економіку. По суті, просто друкує їх. Економіка розбалансована. Інфляція зростає. Товари та імпорт важко дістати. Валютні резерви йдуть на військові закупівлі.

Економіка Росії стає все менш керованою для Центрального банку, Міністерства фінансів та інших відомств. Проблеми серйозні. До того ж висока вартість нафти і нафтопродуктів, особливо дизельного пального, що виробляється на цих нафтопереробних заводах, впливає на все. Кожна товарна одиниця прямо або опосередковано залежить від енергетичних ресурсів. І це створює додаткові складнощі. Це економічний аспект.

Особливо важливо буде спостерігати за ситуацією в період збору врожаю. Російське сільське господарство може опинитися під загрозою, якщо фермери не зможуть дозволити собі дизельне пальне для тракторів.

Кремль змушений закуповувати паливо у Білорусі, хоча ще зовсім недавно називав себе енергетичною наддержавою. Як це можна пояснити? Адже це частина одного і того ж ланцюжка, чи не так?

Це результат дій української армії. Це свідчення успіху компанії. Якщо Україна має достатню кількість безпілотників і зможе продовжувати удари по нафтопереробних заводах з такою регулярністю, щоб темп атак перевищував швидкість відновлення об'єктів, збитки будуть вкрай серйозними. Росія, яка раніше позиціювала себе як енергетичну наддержаву, зіткнеться з внутрішніми енергетичними проблемами.

Однак важливо й те, що Трамп у межах теперішнього мирного переговорного процесу, який, як передбачається, триватиме кілька тижнів до можливої зустрічі Путіна із Зеленським, не відмовився від вторинних санкцій. Мовиться про вкрай високі мита – 50%, 25% з яких пов'язані з тим, що Індія продовжує закуповувати російську нафту.

Президент США не відступив від цієї позиції. Його радник Пітер Наварро опублікував досить різку статтю в Financial Times з критикою на адресу Індії за її впертість, а міністр фінансів Скотт Бессент висловився в тому ж дусі в інтерв'ю. У такий спосіб тиск зберігається, індійські компанії вже шукають альтернативні джерела нафти.

Американська сторона не послабила тиск на російський експорт у цей період переговорів, тому я сподіваюся, що атака на трубопровід "Дружба" і дії в районі Усть-Луги – це початок кампанії не тільки проти російських НПЗ, але й проти експортної інфраструктури в портах.

Кремлю стає дедалі важче вести війну

Навіть якщо російська економіка починає тріщати по швах, ми не бачимо серйозної політичної кризи в Кремлі. Тому що поки Захід чекає величезних санкцій проти Росії, які Трамп обіцяє вводити щотижня, здається, що Росія просто використовує цей час, щоб зміцнювати своє військове виробництво через Китай, Іран та інші країни.

Я припускаю, що така країна як Росія, яка є авторитарним режимом, де навіть великі компанії фактично пов'язані з державними структурами, не руйнується так, як це відбувалося б у демократії під час схожих економічних проблем.

У демократії успіх економіки сильно залежить від схвалення споживачів. Громадяни можуть протестувати, якщо щось не влаштовує. У Росії нічого подібного немає. Це дуже централізована держава, і гроші, які зазвичай йдуть на хліб, масло і соціальні послуги, скеровуються на військові потреби.

Громадянам дуже складно протестувати, якщо їх це засмучує, або виступати проти війни, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч солдатів. Моє припущення таке – вести війну для Кремля стає все важче, тому що вона стає все дорожчою. І доводиться приймати важкі рішення. Однак це не призводить до колапсу в тому вигляді, в якому він міг би статися в демократії, де люди можуть виходити на протести.

Однак це, безумовно, підриває їхні можливості. Якщо у них недостатньо нафти для фронту, для мобільності військ, це серйозний удар. Якщо недостатньо нафти для сільського господарства, а сьогодні експорт сільгосппродукції після енергетики є великим внеском у російський бюджет – все це ускладнює ситуацію.

Я не хочу говорити, що якийсь один фронт є ключовим і що його поразка відразу завершить війну. Кожна битва в ході війни робить внесок у поступове виснаження можливостей противника.

На початку повномасштабного вторгнення українці чекали, що росіяни вийдуть на протести проти війни. У 2023 році ми чекали протестів через внутрішні проблеми в Росії. А тепер, спостерігаючи за тим, що там відбувається, я не дуже вірю, що в Росії взагалі можуть бути протести.

Я вважаю, що за бажання можлива революція, навіть в авторитарному режимі. Однак, ви знаєте, я виріс у демократії в Сполучених Штатах, і у нас була жахлива війна у В'єтнамі, яку Сполучені Штати програли приблизно через п'ять років після початку бойових дій. І навіть у демократії держава наполягала на продовженні війни, на масових бомбардуваннях країни, хоча надії на перемогу не було. На протести пішли роки.

Факт загибелі солдатів у війні дуже важкий для сімей. Іноді важко визнати, що вони загинули не за правильну справу, а за імперіалістичні цілі. Це вимагає часу. Навіть у демократії держава може вести потужну пропаганду. Я розмовляв з людиною, яка щойно повернулася з Росії, відвідуючи хворих родичів. У ЗМІ та в пропаганді стільки брехні, що люди, здається, навіть не можуть собі уявити, наскільки все це фальшиве.

У підсумку вони починають вірити хоча б у частину цієї інформації. Їм складно навіть під'єднатися до VPN, щоб отримувати нормальні новини ззовні. Тільки опозиція може продавати VPN на "чорному ринку", які працюють недовго, щоб дати можливість дізнатися новини. Тому я б не очікував швидкого розвитку протестів в Росії. Це можливо, якщо Росія почне явно програвати війну. Однак зараз все залежить від українців і їх союзників, щоб перемогти в цій війні.

Чесно кажучи, це жахливо. Вони живуть у бульбашці брехні. Їм настільки незворотно промили мізки. Це дуже-дуже важко.

Я зараз перебуваю в Німеччині, і люди розповідають мені історії про те, як було під час війни, або як було в Східній Німеччині до падіння Берлінської стіни. Це було схоже. Людям знадобилися роки, щоб зрозуміти, що насправді відбувалося за межами їхньої країни.

Чи може Росія планувати великий наступ на Україну до зими? І чи зможе Захід цьому перешкодити?

Військові питання не є моєю сферою. Є невелика кількість експертів, думки яких я слухаю. Росія проводила літній наступ, і цікаво, що якщо порівнювати те, що Росія захопила з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, з тим, що вона отримала з 2014 року під час першого вторгнення, це насправді лише трохи більше, попри десятки тисяч загиблих щомісяця. Тож значного прогресу вони не досягли.

Завжди є можливість прориву в якомусь місці та значного просування, але Україна успішно стримує російські війська навіть під час цього наступу. Це дорого обходиться Росії. Для мене було б незвично, якби після такого тривалого періоду спроб наступу вони змогли почати щось нове на початку зими. Однак повторюся – я не військовий експерт.

Чи може стратегія України, спрямована на удари по енергетичній інфраструктурі, реально змусити Путіна сісти за стіл переговорів?

Так, по суті це також війна на виснаження, війна статистики. Росія – величезна країна з величезними можливостями з переробки нафти та видобутку енергоресурсів. Україна пробувала це кілька років тому. Це шкодило Росії, але було недостатньо, щоб серйозно підірвати нафтовий або енергетичний сектор.

Зараз Україна може виробляти більше дронів, і дрони стали ефективнішими. Питання в тому, чи зможе Росія відновлювати об'єкти швидше, ніж Україна їх знищує. Відповідь на це питання з'явиться лише через тижні або місяці, але зараз шанс успішного удару вищий, ніж раніше, це результат навчання.

Якщо це вдасться, підрив нафтового сектора всередині країни буде руйнівним для можливості вести війну. Будь-хто, хто знає історію Першої та Другої світової війни, чи то в Європі, чи в Тихоокеанському регіоні, розуміє, наскільки критично важливою є наявність великої кількості дешевої нафти для однієї зі сторін для ведення війни. Така ж ситуація відбувається в Україні.

Україна діє правильно, атакуючи ці об'єкти, і, сподіваюся, у неї все вийде. Американці, судячи з усього, тепер хочуть зупинити експорт російської нафти, що є зміною їхньої політики, і тиснуть на Індію, щоб та припинила закупівлі. Сподіваюся, тепер немає перешкод для того, щоб Україна атакувала і зруйнувала три нафтові термінали, що виходять на Захід, до яких вони можуть дістатися.