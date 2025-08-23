Втрати особового складу росіян зростають. Диктатора цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка
Путін визнав проблеми окупантів на фронті
У Сарові російський президент назвав те, що відбувається на лінії зіткнення в Україні, "найболючішим питанням", до якого "не хочеться постійно повертатися". Йдеться про умови та способи ведення озброєної боротьби, що змінюються ледве не щомісяця.
Варто лише відстати на кілька тижнів – і втрати різко зростають, або динаміка просування падає,
– поскаржився Путін.
Окрім зростання втрат особового складу російських військ, диктатора розчаровує й те, як швидко втрачають свою ефективність сучасні види озброєння.
Сьогодні вони працюють, але через кілька тижнів противник знаходить рішення, і результативність різко падає,
– зауважив він.
Інші заяви Путіна 22 серпня: що відомо
- Російський диктатор заявив, що Росія нібито робить усе для того, аби закінчити війну, яку "почали у 2014 році проти населення Донбасу".
- Путін звинуватив "західну пропаганду" в неправдивому висвітленні подій.
- Після приходу Дональда Трампа на другий президентський термін "замаячило світло в кінці тунелю" – Кремль сподівається на покращення відносин із США.