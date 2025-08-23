Втрати особового складу росіян зростають. Диктатора цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Путін визнав проблеми окупантів на фронті

У Сарові російський президент назвав те, що відбувається на лінії зіткнення в Україні, "найболючішим питанням", до якого "не хочеться постійно повертатися". Йдеться про умови та способи ведення озброєної боротьби, що змінюються ледве не щомісяця.

Варто лише відстати на кілька тижнів – і втрати різко зростають, або динаміка просування падає,

– поскаржився Путін.

Окрім зростання втрат особового складу російських військ, диктатора розчаровує й те, як швидко втрачають свою ефективність сучасні види озброєння.

Сьогодні вони працюють, але через кілька тижнів противник знаходить рішення, і результативність різко падає,

– зауважив він.

