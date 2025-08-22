Також він звинуватив владу деяких західних країн у політиці щодо Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Які заяви зробив Путін у Сарові?

Російський диктатор заявив, що Росія, мовляв, робить усе для того, щоб закінчити війну, яку "почали у 2014 році проти населення Донбасу". Також Володимир Путін почав звинувачувати "західну пропаганду" у неправдивому висвітленні.

У нас немає недружніх країн, ми маємо недружні еліти в деяких країнах. А з народами цих країн у нас… Запевняю вас там пропаганда, звісно, працює, мізки промивають і кажуть, що ми розпочали війни. І забувають про те, що вони самі розпочали війну у 2014 році, коли почали використовувати танки та авіацію проти мирного населення Донбасу. Ось тоді розпочалася війна,

– сказав він.

Ба більше, згадуючи про Європу, диктатор Володимир Путін сказав, що там майже немає суверенітету, але "Росія не може так жити". За його словами, у разі втрати цього "суверенітету" його країна втратить своє існування.

Крім вищезгаданого, він заявив про сподівання стосовно покращення відносин зі Сполученими Штатами. Володимир Путін заявив про "світло в кінці тунелю" після приходу Дональда Трампа на другий президентський термін.

Цікаво, що у CNN повідомляли, що Росія постійно затягує переговорний процес щодо припинення війни в Україні. Зокрема, після саміту Путіна з Трампом на Алясці кремлівський радник Юрій Ушаков обмежився формулюванням про можливість "підняти рівень представників"

Що відомо про приїзд Путіна у Саров?