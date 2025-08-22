Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що майже усе оточення російського диктатора виступає за припинення війни. Однак попри це очільник Кремля налаштований до останнього продовжувати бойові дії, сподіваючись остаточно підкорити Україну, передає 24 Канал.

Дивіться також Хто сьогодні може зупинити Путіна: Зеленський відверто відповів

На що сподівається Путін і як його зупинити?

Володимир Путін просто не уявляє Росію без контролю над територією України, а також Балтії. Хоча його країна дедалі більше впадає у залежність – економічну і політичну – від Китаю, диктатор вважає, що це в нинішніх умовах краще, ніж припинення війни.

Очільник Кремля усіляко намагається затягнути мирний процес, виступаючи проти західних військ в Україні та вимагаючи скорочення чисельності ЗСУ.

У самій Росії не приховують мотив таких дій. Ворожа пропаганда наводить сценарій В'єтнаму, а саме падіння Сайгона після згортання американської підтримки.

Пропагандисти зображують Україну Південним В'єтнамом, хоча звісно ж подібний сценарій ніколи не повториться. Саме тому ми йдемо шляхом сильної армії і гарантій безпеки, а Росія намагається зруйнувати цей підхід, бо вірить у "повторення падіння Сайгона" в майбутньому,

– пояснив Коваленко.

Довідка: У 1955 – 1975 роках відбувався конфлікт між комуністичним Північним В'єтнамом (за підтримки СРСР і Китаю) і Південним В'єтнамом, якого підтримували США та їхні союзники. У 1973 році США вийшли з війни, підписавши Паризькі угоди й вивівши війська. Після цього Південний В'єтнам залишився наодинці з потужним супротивником. Після цього комуністи швидко пішли у наступ і захопили столицю Південного В'єтнаму – Сайгон.

Чиновник наголосив, що на Путіна впливають виключно ті дії, які прискорюють крах економіки Росії. Він заявив, що спроба виграти час для очільника Кремля має обернутися дорогим задоволенням.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що Росія повинна мати право голосу в питаннях гарантій безпеки для України. Це викликало сумніви у готовності Путіна укласти угоду та зірвало переговори Вашингтона і Москви.

Раніше, за даними ЗМІ, диктатор на саміті в Алясці нібито сказав Трампу, що відкритий до гарантій безпеки для Києва "на кшталт статті 5", що стосуються зобов'язань НАТО щодо колективної оборони.