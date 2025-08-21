Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bloomberg.

Як Росія фактично зірвала переговори із США?

Журналісти наголошують, що американські, українські та європейські чиновники почали обговорювати пропозиції щодо післявоєнного плану захисту України після того, як представники Білого дому заявили, що президент Росії Володимир Путін відкритий до гарантій безпеки для Києва "на кшталт статті 5", що стосуються зобов'язань НАТО щодо колективної оборони.

Кремль публічно не підтвердив, що Путін брав на себе таке зобов'язання на саміті з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Водночас Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 20 серпня, що Росія "повинна мати право голосу" в питаннях гарантій безпеки для України, що може також включати й залучення Китаю. У відповідь Президент України Володимир Зеленський виключив Пекін як потенційного гаранта миру.

Лавров повторив цю вимогу 21 серпня, заявивши, що Москва підтримала українську пропозицію на переговорах у Стамбулі у 2022 році, яка передбачала б гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції.

Кілька високопоставлених європейських чиновників та дипломатів, які побажали залишитися анонімними, заявили, що розглядають коментарі Лаврова як спробу загальмувати процес, і висловили сумнів у тому, що Путін готовий укласти угоду.

За словами європейського чиновника, обізнаного з цим питанням, відмова Лаврова від гарантій безпеки фактично зірвав переговори Росії зі США. За словами чиновника, Кремль тепер може спробувати переконати Білий дім відмовитися від наполягання на гарантіях безпеки для України та знизити рівень зустрічі Путіна-Зеленського до зустрічі з представниками нижчого рівня, щоб уникнути нових санкцій США,

Переговори у Вашингтоні призвели до зобов'язання Трампа, принаймні поки що, приєднатися до гарантій безпеки для будь-якої мирної угоди та відкласти обговорення територіального обміну з Росією на потім.

У 2022 році Москва наполягала на гарантіях безпеки, які б фактично надали державам-гарантам, включаючи Росію та Китай, право вето щодо отримання Україною допомоги у разі нападу на неї.

Україна та її європейські союзники розглядають надійні гарантії безпеки як вирішальний елемент для розблокування мирної угоди з Росією, що потенційно дозволить Києву піти на компроміс у сферах, які він раніше відкидав.

Що зараз відомо про гарантії безпеки для України?