Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також США та НАТО працюють над гарантіями безпеки для України: деталі від Reuters

Гарантії безпеки для України: що пропонує Мелоні?

План, який пропонує Мелоні, визнає, що членство України в НАТО "не розглядається". Однак пропонує механізм колективної допомоги як "наступний найкращий варіант", на думку співрозмовників видання, знайомі з обговореннями.

Джерела зазначили, що варіант "НАТО-лайт" не відповідає зобов'язанням військового альянсу щодо колективної оборони, передбаченим 5 статтею Статуту НАТО. Однак зобов'яже країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, швидко узгодити відповідь у разі нападу.

За словами співрозмовників, варіанти "включатимуть" надання Києву "швидкої та стійкої" оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення збройних сил, а також введення санкцій проти Росії.

Наразі невідомо, чи передбачатиме цей план відправку військ окремими європейськими країнами.

Радимо прочитати Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Останні новини про гарантії безпеки для України