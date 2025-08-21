Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також США та НАТО працюють над гарантіями безпеки для України: деталі від Reuters
Гарантії безпеки для України: що пропонує Мелоні?
План, який пропонує Мелоні, визнає, що членство України в НАТО "не розглядається". Однак пропонує механізм колективної допомоги як "наступний найкращий варіант", на думку співрозмовників видання, знайомі з обговореннями.
Джерела зазначили, що варіант "НАТО-лайт" не відповідає зобов'язанням військового альянсу щодо колективної оборони, передбаченим 5 статтею Статуту НАТО. Однак зобов'яже країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, швидко узгодити відповідь у разі нападу.
За словами співрозмовників, варіанти "включатимуть" надання Києву "швидкої та стійкої" оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення збройних сил, а також введення санкцій проти Росії.
Наразі невідомо, чи передбачатиме цей план відправку військ окремими європейськими країнами.
Радимо прочитати Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика
Останні новини про гарантії безпеки для України
Естонія висловила готовність надати Україні свій контингент у розмірі однієї роти, надіславши його рамках "Коаліції охочих". Однак зазначають, що про деталі можливої місії говорити ще зарано. Мовляв, конкретика можлива лише після зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа.
Японія заявила про готовність брати участь у наданні гарантій безпеки для України.
За даними ЗМІ, Британія "не відправлятиме" війська на лінію зіткнення в Україні.
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні підтримку з повітря в разі мирної угоди.