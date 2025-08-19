Цікаво, що за всю історію Альянсу принцип колективної безпеки застосовували лише один раз. Детальніше повідомляє Sky News, передає 24 Канал.

Що таке і як працює 5 стаття НАТО?

Стаття 5 є основним принципом Організації Північноатлантичного договору, до якої входять 32 країни. Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.

Окрім того, кожна країна-член "таких заходів, які вважатиме за необхідні", зокрема застосування збройної сили, для "відновлення та підтримання безпеки в Північноатлантичному регіоні".

Це не означає автоматичну військову допомогу, і кожен союзник самостійно вирішує, які дії він вважає необхідними,

– йдеться в повідомленні.

Стаття поширюється на територію держав-членів в Європі та Північній Америці, а також на Туреччину, але не на бази в іноземних державах або на територіях за межами зони НАТО.

Цікаво, що принцип колективної безпеки застосовували лише один раз – союзники прийшли на допомогу американцям після теракту 11 вересня 2001 року. Це завершилося вторгненням НАТО в Афганістан через звинувачення Талібану в наданні притулку Аль-Каїді.

Які гарантії безпеки пропонують для України?

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо зазначив, що наразі триває координація з партнерами для створення гарантій безпеки для України в разі укладення мирної угоди з Росією.

Це не обмежується лише НАТО – подібні угоди існують між багатьма державами світу, наприклад, США мають їх з Південною Кореєю та Японією. Україна після завершення конфлікту матиме право укладати власні безпекові угоди,

– сказав він.

Натомість у Росії вже встигли публічно відхилити можливість розміщення в Україні військового контингенту, хоча, за словами Трампа, під час телефонної розмови Путін погодився прийняти гарантії безпеки як частину мирної угоди.

Речниця МЗС країни-агресорки Захарова заявила, що Кремль категорично відкидає будь-який сценарій з військовим контингентом НАТО в Україні.