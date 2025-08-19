Интересно, что за всю историю Альянса принцип коллективной безопасности применяли только один раз. Подробнее сообщает Sky News, передает 24 Канал.
Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите
Что такое и как работает 5 статья НАТО?
Статья 5 является основным принципом Организации Североатлантического договора, в которую входят 32 страны. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса.
Кроме того, каждая страна-член "таких мер, которые сочтет необходимыми", в частности применение вооруженной силы, для "восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе".
Это не означает автоматическую военную помощь, и каждый союзник самостоятельно решает, какие действия он считает необходимыми,
– говорится в сообщении.
Статья распространяется на территорию государств-членов в Европе и Северной Америке, а также на Турцию, но не на базы в иностранных государствах или на территориях за пределами зоны НАТО.
Интересно, что принцип коллективной безопасности применяли только один раз – союзники пришли на помощь американцам после теракта 11 сентября 2001 года. Это завершилось вторжением НАТО в Афганистан из-за обвинений Талибана в предоставлении убежища Аль-Каиде.
Какие гарантии безопасности предлагают для Украины?
Напомним, госсекретарь Марко Рубио отметил, что сейчас идет координация с партнерами для создания гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.
Это не ограничивается только НАТО – подобные соглашения существуют между многими государствами мира, например, США имеют их с Южной Кореей и Японией. Украина после завершения конфликта будет иметь право заключать собственные соглашения по безопасности,
– сказал он.
Зато в России уже успели публично отклонить возможность размещения в Украине военного контингента, хотя, по словам Трампа, во время телефонного разговора Путин согласился принять гарантии безопасности как часть мирного соглашения.
Пресс-секретарь МИД страны-агрессора Захарова заявила, что Кремль категорически отвергает любой сценарий с военным контингентом НАТО в Украине.