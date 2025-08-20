Один з варіантів передбачає розміщення в Україні миротворців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
Поштовхом стали заяви президента США Дональда Трампа про готовність підтримати Київ у рамках майбутньої мирної угоди з Росією. Один із варіантів передбачає розміщення на українській території європейських військових під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американських солдатів в Україну відправляти не планують.
Коли йдеться про безпеку, (європейці) готові відправляти людей на землю, ми готові допомагати їм з різними речами, особливо, ймовірно... повітрям, тому що ні в кого немає того, що є у нас,
– сказав Трамп у коментарі Fox News.
За даними джерел, Вашингтон може надати Києву додаткові системи ППО або навіть розглянути варіант створення безпольотної зони за допомогою американської авіації.
У середу має відбутися віртуальна нарада керівників оборонних відомств НАТО, де обговорять подальші кроки щодо України та результати нещодавніх переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.
У Києві та серед союзників зростає занепокоєння, що Вашингтон може намагатися пришвидшити мирну угоду на вигідних Москві умовах. Європейські партнери наполягають: гарантії мають бути достатньо потужними, щоб стримати будь-які майбутні прояви агресії Кремля.
Що відомо про напрацювання гарантій безпеки для України?
Дональд Трамп 18 серпня заявив, що Володимир Путін нібито погодився із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Далі, як зазначив американський президент, він з європейськими партнерами вирішить, хто за що відповідатиме у цих безпекових гарантіях.
Відомо, що гарантії безпеки Україні від США та партнерів можуть бути надані за аналогом статті 5 у НАТО, але без вступу нашої держави в Альянс. Водночас Дональд Трамп одразу сказав, що США вводити свої війська в Україну не будуть.
Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.