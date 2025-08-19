Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в етері Fox News.
Що Трамп сказав про війська НАТО в Україні?
Президент США наголосив, що членство України в Альянсі є абсолютно неприйнятним для Росії.
Росія казала, що не хоче так званих супротивників чи ворогів, вживаймо цей термін, не хоче їх на своєму кордоні, і вони мали рацію,
– зазначив Трамп.
Він також додав, що "всі знали", що Москва "ніколи не погодиться на вступ України в НАТО".
Водночас президент США підкреслив, що Україна не стане членом Альянсу, але може погодитися на розміщення військ окремих країн НАТО на своїй території.
"Вони (Україна. – 24 Канал) не стануть членами НАТО, але ми маємо європейські країни, які візьмуть на себе основний тягар, і деякі з них, Франція та Німеччина, Велика Британія, вони хочуть мати війська на місцях. Чесно кажучи, я не думаю, що це буде проблемою", – сказав Трамп.
За його словами, це пов'язано з тим, що "Путін втомився від цього", ймовірно, мавши на увазі війну Росії проти України, як і всі інші.
Але ніколи не можна знати напевне. Ми дізнаємося від президента Путіна в найближчі кілька тижнів, це я вам можу сказати. І ми побачимо,
– додав американський лідер.
Яким чином США та Європа можуть гарантувати безпеку Україні?
Дональд Трамп 18 серпня заявив, що Володимир Путін нібито погодився із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Далі, як зазначив американський президент, він з європейськими партнерами вирішить, хто за що відповідатиме у цих безпекових гарантіях.
Володимир Зеленський пізніше повідомив, що Україна разом з союзниками вже працює над конкретним наповненням гарантій безпеки. За словами президента, будуть обговорення та готуються відповідні формати.
Відомо, що гарантії безпеки Україні від США та партнерів можуть бути надані за аналогом статті 5 у НАТО, але без вступу нашої держави в Альянс. Водночас Дональд Трамп одразу сказав, що США вводити свої війська в Україну не будуть.
ЗМІ повідомляли, що гарантії безпеки для України мають складатися з чотирьох елементів: військової присутності, систем протиповітряної оборони, постачання озброєння та моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Відомо, що вже створена спільна комісія США, ЄС та України для підготовки відповідних пропозицій, яку очолює держсекретар Марко Рубіо.