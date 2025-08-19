Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в эфире Fox News.

Что Трамп сказал о войсках НАТО в Украине?

Президент США подчеркнул, что членство Украины в Альянсе является абсолютно неприемлемым для России.

Россия говорила, что не хочет так называемых противников или врагов, употребляем этот термин, не хочет их на своей границе, и они были правы,

– отметил Трамп.

Он также добавил, что "все знали", что Москва "никогда не согласится на вступление Украины в НАТО".

В то же время президент США подчеркнул, что Украина не станет членом Альянса, но может согласиться на размещение войск отдельных стран НАТО на своей территории.

"Они (Украина. – 24 Канал) не станут членами НАТО, но мы имеем европейские страны, которые возьмут на себя основное бремя, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, они хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это будет проблемой", – сказал Трамп.

По его словам, это связано с тем, что "Путин устал от этого", вероятно, имея в виду войну России против Украины, как и все остальные.

Но никогда нельзя знать наверняка. Мы узнаем от президента Путина в ближайшие несколько недель, это я вам могу сказать. И мы увидим,

– добавил американский лидер.

Каким образом США и Европа могут гарантировать безопасность Украине?