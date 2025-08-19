Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в эфире Fox News.
Что Трамп сказал о войсках НАТО в Украине?
Президент США подчеркнул, что членство Украины в Альянсе является абсолютно неприемлемым для России.
Россия говорила, что не хочет так называемых противников или врагов, употребляем этот термин, не хочет их на своей границе, и они были правы,
– отметил Трамп.
Он также добавил, что "все знали", что Москва "никогда не согласится на вступление Украины в НАТО".
В то же время президент США подчеркнул, что Украина не станет членом Альянса, но может согласиться на размещение войск отдельных стран НАТО на своей территории.
"Они (Украина. – 24 Канал) не станут членами НАТО, но мы имеем европейские страны, которые возьмут на себя основное бремя, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, они хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это будет проблемой", – сказал Трамп.
По его словам, это связано с тем, что "Путин устал от этого", вероятно, имея в виду войну России против Украины, как и все остальные.
Но никогда нельзя знать наверняка. Мы узнаем от президента Путина в ближайшие несколько недель, это я вам могу сказать. И мы увидим,
– добавил американский лидер.
Каким образом США и Европа могут гарантировать безопасность Украине?
Дональд Трамп 18 августа заявил, что Владимир Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Далее, как отметил американский президент, он с европейскими партнерами решит, кто за что будет отвечать в этих гарантиях безопасности.
Владимир Зеленский позже сообщил, что Украина вместе с союзниками уже работает над конкретным наполнением гарантий безопасности. По словам президента, будут обсуждения и готовятся соответствующие форматы.
Известно, что гарантии безопасности Украине от США и партнеров могут быть предоставлены по аналогу статьи 5 в НАТО, но без вступления нашего государства в Альянс. В то же время Дональд Трамп сразу сказал, что США вводить свои войска в Украину не будут.
СМИ сообщали, что гарантии безопасности для Украины должны состоять из четырёх элементов: военного присутствия, систем противовоздушной обороны, поставки вооружения и мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Известно, что уже создана совместная комиссия США, ЕС и Украины для подготовки соответствующих предложений, которую возглавляет госсекретарь Марко Рубио.