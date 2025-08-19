По итогам этой встречи началась работа над гарантиями безопасности для Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
Какие итоги встречи в Вашингтоне?
В Вашингтоне 18 августа состоялась встреча между Зеленским, Трампом и европейскими лидерами.
Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы,
– сообщил Зеленский.
Он добавил, что работа продолжится и завтра. Президент поблагодарил всех партнеров за решимость и поддержку.
В Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров
Гарантии безопасности для Украины: что известно?
- Марко Рубио заявил, что Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран, не ограничиваясь именно вступлением в НАТО. Подобные соглашения есть, например, между США и Японией и Южной Кореей, которые не являются членами НАТО. После войны Украина сама готова заключать соглашения по безопасности по своему усмотрению.
- Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.
- Трамп также заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности для Украины после войны.