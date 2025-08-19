За підсумками цієї зустрічі почалася робота над гарантіями безпеки для України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Які є підсумки зустрічі у Вашингтоні?

У Вашингтоні 18 серпня відбулася зустріч між Зеленським, Трампом та європейськими лідерами.

Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що робота продовжиться й завтра. Президент подякував усім партнерам за рішучість та підтримку.

Гарантії безпеки для України: що відомо?