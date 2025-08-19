Такої домовленості досягли президент США Дональд Трамп та європейські лідери. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених з обговореннями, передає 24 Канал.
Що відомо про таке рішення?
Співрозмовники видання назвали 4 компоненти, з яких будуть складатися гарантї безпеки для України, серед них є військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння, а також моніторинг припинення бойових дій.
За даними джерел, США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи свої війська в Україну. У Білому домі від коментарів відмовилися, пресслужба Марко Рубіо також не відповіла на запит.
Гарантії безпеки для України
- Нагадаємо, Україні пропонують гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО. Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.
- Окрім того, кожна країна-член "таких заходів, які вважатиме за необхідні", зокрема застосування збройної сили, для "відновлення та підтримання безпеки в Північноатлантичному регіоні".
- До слова, сам держсекретар США Марко Рубіо раніше зазначив, що наразі триває координація з партнерами для створення гарантій безпеки для України в разі укладення мирної угоди з Росією.