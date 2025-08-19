Такої домовленості досягли президент США Дональд Трамп та європейські лідери. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених з обговореннями, передає 24 Канал.

Що відомо про таке рішення?

Співрозмовники видання назвали 4 компоненти, з яких будуть складатися гарантї безпеки для України, серед них є військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння, а також моніторинг припинення бойових дій.

За даними джерел, США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи свої війська в Україну. У Білому домі від коментарів відмовилися, пресслужба Марко Рубіо також не відповіла на запит.

Гарантії безпеки для України