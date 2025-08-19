Такой договоренности достигли президент США Дональд Трамп и европейские лидеры. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, ознакомленных с обсуждениями, передает 24 Канал.

Что известно о таком решении?

Собеседники издания назвали 4 компонента, из которых будут состоять гарантии безопасности для Украины, среди них есть военное присутствие, противовоздушная оборона, вооружение, а также мониторинг прекращения боевых действий.

По данным источников, США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя свои войска в Украину. В Белом доме от комментариев отказались, пресс-служба Марко Рубио также не ответила на запрос.

Гарантии безопасности для Украины