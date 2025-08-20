Один из вариантов предусматривает размещение в Украине миротворцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
Толчком стали заявления президента США Дональда Трампа о готовности поддержать Киев в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предусматривает размещение на украинской территории европейских военных под национальными флагами, но под командованием США. В то же время американских солдат в Украину отправлять не планируют.
Когда речь идет о безопасности, (европейцы) готовы отправлять людей на землю, мы готовы помогать им с различными вещами, особенно, вероятно... воздухом, потому что ни у кого нет того, что есть у нас,
– сказал Трамп в комментарии Fox News.
По данным источников, Вашингтон может предоставить Киеву дополнительные системы ПВО или даже рассмотреть вариант создания бесполетной зоны с помощью американской авиации.
В среду должно состояться виртуальное совещание руководителей оборонных ведомств НАТО, где обсудят дальнейшие шаги по Украине и результаты недавних переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.
В Киеве и среди союзников растет беспокойство, что Вашингтон может пытаться ускорить мирное соглашение на выгодных Москве условиях. Европейские партнеры настаивают: гарантии должны быть достаточно мощными, чтобы сдержать любые будущие проявления агрессии Кремля.
Что известно о наработке гарантий безопасности для Украины?
Дональд Трамп 18 августа заявил, что Владимир Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Далее, как отметил американский президент, он с европейскими партнерами решит, кто за что будет отвечать в этих гарантиях безопасности.
Известно, что гарантии безопасности Украине от США и партнеров могут быть предоставлены по аналогу статьи 5 в НАТО, но без вступления нашего государства в Альянс. В то же время Дональд Трамп сразу сказал, что США вводить свои войска в Украину не будут.
Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.