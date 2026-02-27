Таку думку 24 Каналу висловив колишній речник НАТО, колишній заступник помічника генсека Джеймі Ши, зазначивши, що будь-які домовленості про своєрідні вільні зони мають зберігати принцип українського суверенітету. В іншому випадку реалізація такого плану просто перетворюватися на прикриття для поступової окупації або анексії з боку Росії.

Дивіться також У Буданова назвали важливу умову до гарантій безпеки: як не зробити ті самі помилки

Яким є найбільший ризик для України?

За словами колишнього речника НАТО, Україна не може поступитися суверенітетом над територією, яку вона наразі контролює. Водночас щоб зберегти добрі відносини з США, Києву потрібно діяти з обережністю.

Будь-яка подібна домовленість, що залишає статус української території певною мірою невизначеним або передає його під міжнародну адміністрацію, має бути підкріплена надзвичайно жорсткими гарантіями безпеки. Зокрема, з боку США.

Ця ідея подобається Росії, адже, очевидно, з позиції Путіна, якщо він зараз втрачає 30 – 35 тисяч солдатів за кожен квадратний кілометр української території, яку йому вдається захопити, можливість отримати "безплатну" територію через переговори без втрат виглядає для нього дуже привабливою,

– наголосив він.

Ши зауважив, що ідея "вільної економічної зони" існує вже давно. Однак це питання досі не було чітко узгоджене між Сполученими Штатами Америки та Україною в контексті переговорів з Росією. Це дає підстави вважати, що з українського погляду на столі поки що немає задовільного технічного або політичного рішення.

Ба більше, висунути таку пропозицію – легко, але знайти людей, готових її реалізовувати, залучити силові ресурси, забезпечити фінансування та ефективне управління – це зовсім інша історія.

Цікаво! Водночас політична оглядачка Юлія Забєліна раніше припустила, що таку зону міг би контролювати Фонд відбудови. До нього можуть увійти компанії зятя американського президента Джареда Кушнера, або ж його спільні з іншими країнами фірми.

Він додав, що ключовим питанням є реакція саме України – чи відповідає ідея її інтересам і чи сумісна вона з непорушним суверенітетом України над власною територією.

Що відомо про створення "вільної економічної зони"?