Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв'ю телемарафону. Він назвав основні прогалини в Будапештському меморандумі.
Які є важливі вимоги до гарантій безпеки?
Ключовий аспект домовленостей з Росією – є юридична однозначність, заявив Кислиця. Цей документ має бути офіційно затверджений законодавством Штатів.
Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно – і в українській, і в англійській версіях – йдеться про гарантію,
– наголосив заступник керівника ОП.
Кислиця це пояснив тим, що Україна не хоче зробити ті самі помилки, що були в Будапештському меморандумі.
Тоді через розбіжності в перекладі виникли теперішні проблеми. Адже англійський текст містив тільки "запевнення" – "assurance", а не реальні гарантії. А далі там і того немає, тільки "commitments" – "зобов'язання". Однак український текст називався "Будапештський меморандум про гарантію".
Що відомо про мирні переговори?
Під час зустрічі YES 2026 спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що мирна угода між Україною та Росією неможлива доти, доки українці не матимуть чіткого відчуття, що війна більше ніколи не повториться. За його словами, саме на це спрямовані нинішні безпекові протоколи, які мають гарантувати довгостроковий і стабільний мир.
В той час президент США Дональд Трамп прагне перетворити підписання мирної угоди між Україною та Росією за участі США та європейських партнерів на масштабну публічну церемонію. Вона б підкреслила його роль у завершенні війни та одразу передбачала гарантії безпеки. Однак Володимир Зеленський наполягає, що такі гарантії мають бути спершу юридично узгоджені та ратифіковані Конгресом США, наголошуючи, що Україна не може "віддати країну на тарілці".
Також президент Володимир Зеленський повідомив, що тристоронні переговори України, Росії та США поки не дали прориву. Головною перешкодою залишаються чіткі гарантії безпеки на випадок нового російського вторгнення, зокрема конкретні механізми реагування союзників. Зеленський підкреслив, що мирна угода має поєднуватися з попередньо погодженими й ратифікованими Конгресом США гарантіями, щоб українці були впевнені у надійності підтримки союзників.