Про це він заявив у форматі онлайн на зустрічі YES 24 лютого 2026 року, пише "Інтерфакс-Україна".

Що сказав Віткофф про мирну угоду?

Віткофф наголосив: неможливо укласти мирну угоду, поки українці не будуть впевнені, що війна ніколи не повториться.

Мирної угоди не може бути, доки український народ не буде твердо переконаний, що це ніколи не повториться. Наші протоколи безпеки розроблені для того, щоб люди мали сильне відчуття, що вони зможуть жити в мирі… і що цей конфлікт ніколи більше не повториться,

– Віткофф.

Він підкреслив, що гарантії безпеки, які зараз опрацьовують переговорні групи, мають забезпечити саме це відчуття – щоб українці могли бути впевнені в довгостроковому припиненні війни.

Водночас спецпредставник запевнив, що за вказівкою Трампа переговорна команда прагне "зробити все можливе" для прогресу у мирних перемовинах. Він підкреслив, що США не байдуже.

Віткофф також заявив, що тристороння зустріч може відбутися незабаром