Об этом он заявил в формате онлайн на встрече YES 24 февраля 2026 года, пишет "Интерфакс-Украина".

Что сказал Уиткофф о мирном соглашении?

Уиткофф отметил: невозможно заключить мирное соглашение, пока украинцы не будут уверены, что война никогда не повторится.

Мирного соглашения не может быть, пока украинский народ не будет твердо убежден, что это никогда не повторится. Наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире... и что этот конфликт никогда больше не повторится,

– Уиткофф.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности, которые сейчас прорабатывают переговорные группы, должны обеспечить именно это ощущение – чтобы украинцы могли быть уверены в долгосрочном прекращении войны.

В то же время спецпредставитель заверил, что по указанию Трампа переговорная команда стремится "сделать все возможное" для прогресса в мирных переговорах. Он подчеркнул, что США не безразлично.

Уиткофф также заявил, что трехсторонняя встреча может состояться вскоре