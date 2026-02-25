Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф во время YES Meeting в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Что сказал Уиткофф?

По его словам, во время предыдущих переговоров делегации пытались урегулировать большинство технических и процедурных вопросов, оставив самое сложное – территориальный блок – для непосредственного разговора президентов.

Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. Мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением,

– заявил Уиткофф

Он отметил, что сейчас существует несколько концепций по урегулированию территориального вопроса, однако их окончательное согласование возможно только на самом высоком уровне.

Уиткофф отметил, что говорить о полноценном трехстороннем соглашении между Украиной, США и Россией пока рано. В то же время делегации, по его словам, продолжают работать "плодотворно и конструктивно".

Спецпосланник также анонсировал новую трехстороннюю встречу представителей Киева, Вашингтона и Москвы, которая может состояться в течение ближайших 10 дней.

Речь идет о переговорном формате с участием Украины, США и России, который имеет целью подготовку почвы для возможного саммита на уровне глав государств.

