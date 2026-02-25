Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф во время YES Meeting в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".
Что сказал Уиткофф?
По его словам, во время предыдущих переговоров делегации пытались урегулировать большинство технических и процедурных вопросов, оставив самое сложное – территориальный блок – для непосредственного разговора президентов.
Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. Мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением,
– заявил Уиткофф
Он отметил, что сейчас существует несколько концепций по урегулированию территориального вопроса, однако их окончательное согласование возможно только на самом высоком уровне.
Уиткофф отметил, что говорить о полноценном трехстороннем соглашении между Украиной, США и Россией пока рано. В то же время делегации, по его словам, продолжают работать "плодотворно и конструктивно".
Спецпосланник также анонсировал новую трехстороннюю встречу представителей Киева, Вашингтона и Москвы, которая может состояться в течение ближайших 10 дней.
Речь идет о переговорном формате с участием Украины, США и России, который имеет целью подготовку почвы для возможного саммита на уровне глав государств.
Что известно о встрече Зеленского и Путина?
США ожидают возможных контактов на уровне лидеров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для мирного процесса. Стив Уиткофф заявил о вероятности трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа, но четких договоренностей пока нет.
Ранее Зеленский уже давал задание команде в Женеве поднять вопрос встречи с Путиным для обсуждения территорий.
Сейчас Кремль воздерживается от комментариев относительно инициативы Владимира Зеленского встретиться с лидером России Путиным. В то же время там отметили, что о результатах переговоров говорить еще рано.