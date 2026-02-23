Детали передает 24 Канал. Последний раз о возможной встрече Зеленского и Путина говорили в США.

Смотрите также "Фламинго" могли побить мировой рекорд, поразив топзавод Путина: какие последствия ждут Россию

Встретятся ли Зеленский и Путин?

На соответствующий вопрос Буданов лаконично ответил: "Не знаю, пока что".

Когда медийщики уточнили, что россияне говорят об этом на переговорах, глава ОП сказал так:

Мы поднимали этот вопрос. Пока окончательного ответа нет.

Кто говорит о встрече Зеленского и Путина?

Украинский президент постоянно подчеркивает: готов встретиться с Путиным. Но не в России, как это лукаво предлагают в Москве.

В одном из последних интервью он заявил: без прямого диалога на уровне лидеров сложно понять реальные намерения сторон.

Россияне, говоря о такой возможной встрече, подчеркивают: говорить не о чем, встреча не имеет смысла. Но в Москву Зеленского "приглашают" и "гарантируют безопасность".

Впрочем, здесь важна позиция США. 22 февраля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил о вероятности встречи Зеленского и Путина в ближайшие три недели с участием Дональда Трампа. То есть речь идет о трехсторонней встрече.

А что Европа?