Деталі передає 24 Канал. Востаннє про можливу зустріч Зеленського та Путіна говорили у США.

Чи зустрінуться Зеленський і Путін?

На відповідне запитання Буданов лаконічно відповів: "Не знаю, поки що".

Коли медійники уточнили, що росіяни говорять про це на перемовинах, глава ОП сказав так:

Ми підіймали це питання. Поки що остаточної відповіді нема.

Хто говорить про зустріч Зеленського та Путіна?

Український президент постійно наголошує: готовий зустрітися з Путіним. Але не в Росії, як це лукаво пропонують у Москві.

В одному з останніх інтерв'ю він заявив: без прямого діалогу на рівні лідерів складно зрозуміти реальні наміри сторін.

Росіяни, говорячи про таку можливу зустріч, підкреслюють: говорити нема про що, зустріч не має сенсу. Але в Москву Зеленського "запрошують" і "гарантують безпеку".

Втім, тут важлива позиція США. 22 лютого спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив про імовірність зустрічі Зеленського та Путіна в найближчі три тижні за участю Дональда Трампа. Тобто йдеться про тристоронню зустріч.

А що Європа?