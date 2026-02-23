Деталі передає 24 Канал. Востаннє про можливу зустріч Зеленського та Путіна говорили у США.
Дивіться також "Фламінго" могли побити світовий рекорд, уразивши топзавод Путіна: які наслідки чекають Росію
Чи зустрінуться Зеленський і Путін?
На відповідне запитання Буданов лаконічно відповів: "Не знаю, поки що".
Коли медійники уточнили, що росіяни говорять про це на перемовинах, глава ОП сказав так:
Ми підіймали це питання. Поки що остаточної відповіді нема.
Хто говорить про зустріч Зеленського та Путіна?
Український президент постійно наголошує: готовий зустрітися з Путіним. Але не в Росії, як це лукаво пропонують у Москві.
В одному з останніх інтерв'ю він заявив: без прямого діалогу на рівні лідерів складно зрозуміти реальні наміри сторін.
Росіяни, говорячи про таку можливу зустріч, підкреслюють: говорити нема про що, зустріч не має сенсу. Але в Москву Зеленського "запрошують" і "гарантують безпеку".
Втім, тут важлива позиція США. 22 лютого спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив про імовірність зустрічі Зеленського та Путіна в найближчі три тижні за участю Дональда Трампа. Тобто йдеться про тристоронню зустріч.
А що Європа?
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас без оптимізму поставилася до цієї заяви Віткоффа, "оскільки перемовники з російського боку не є справді серйозними та не бажають говорити про щось політичне".
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловився схожим чином. Але він теж не бачить з боку росіян жодної готовності справді дійти до компромісу.