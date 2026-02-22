Про це повідомив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Що США очікують від України та Росії?

Американський високопосадовець назвав війну в Україні безглуздою, мовляв, сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні. Але, за його словами, невдовзі можливі зустрічі лідерів.

Ми з Джаредом (Кушнером – 24 Канал) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним,

– заявив він.

Ба більше, в інтерв'ю для Fox News Стів Віткофф додав, що також можливий варіант тристоронньої зустрічі за участю американського президента Дональда Трампа. Утім, чітких домовленостей з цього приводу поки немає.

Водночас він зауважив, що Дональд Трамп не захоче подібної зустрічі з його участю, якщо не буде впевнений у результатах. Крім вищезгаданого, Віткофф зізнався, що його часто критикували через зустрічі з Путіним.

Виправдовуючись, спеціальний представник також заявив, що для укладення мирної угоди йому було необхідно добре розуміти позицію іншої сторони, тобто Росії, тому він і зустрічався з Володимиром Путіним вісім разів.

Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна?