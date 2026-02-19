Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.
Як в Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського зустрітись з Путіним?
Переговори у Женеві є третім раундом тристоронніх зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Україні. Втім подробиць про їх перебіг не надто багато.
Прессекретар Путіна каже, що будь-яка інформація про результати зустрічей буде оприлюднена головним російським переговірником Володимиром Мединським.
Переговори (в Женеві – 24 Канал) тривають другий день, якщо буде якась інформація, то нею з вами поділиться наш головний переговірник Володимир Мединський. Зараз поки що про те, що обговорювалося, навряд чи слід говорити, потрібно дочекатися завершення цього раунду,
– додав Пєсков.
Відповідаючи на питання журналістів про проміжні підсумки третього раунду переговорів у Швейцарії, речник зазначив, що прямі доповіді Путіну йдуть, втім робити оцінки ще зарано.
Які заяви звучали щодо переговорів у Женеві?
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зауважив, що розмова була складною, однак мала важливе значення для подальшого просування діалогу".
Секретар РНБО Олексій Умєров схарактеризував переговори у Женеві як "інтенсивні та змістовні".
Президент Зеленський повідомив про значний прогрес у військовому напрямку, зокрема сторони погодили механізм припинення вогню в Україні за участю Штатів.
Водночас глава держави зізнався, що Росія знову намагається затягувати час укладення мирної угоди.
Голова російської делегації Мединський зауважив, що тристоронні зустрічі були важкими, але діловими.