Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

Як в Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського зустрітись з Путіним?

Переговори у Женеві є третім раундом тристоронніх зустрічей щодо мирного врегулювання війни в Україні. Втім подробиць про їх перебіг не надто багато.

Прессекретар Путіна каже, що будь-яка інформація про результати зустрічей буде оприлюднена головним російським переговірником Володимиром Мединським.

Переговори (в Женеві – 24 Канал) тривають другий день, якщо буде якась інформація, то нею з вами поділиться наш головний переговірник Володимир Мединський. Зараз поки що про те, що обговорювалося, навряд чи слід говорити, потрібно дочекатися завершення цього раунду,

– додав Пєсков.

Відповідаючи на питання журналістів про проміжні підсумки третього раунду переговорів у Швейцарії, речник зазначив, що прямі доповіді Путіну йдуть, втім робити оцінки ще зарано.

Які заяви звучали щодо переговорів у Женеві?