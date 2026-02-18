Про це в коментарі для медіа заявив очільник кремлівської делегації Володимир Мединський.

Які підсумки перемовин у Женеві?

За словами Мединського, попри складний процес зустрічі, переговори були "діловими". Обговорення проходили в різних форматах. У середу, 18 лютого, зустріч делегацій тривала близько 2 годин.

Інформацію про завершення роботи як у політичній, так і у військовій групах підтвердили й у РНБО. Зі свого боку Мединський також анонсував наступну зустріч сторін найближчим часом.

Цікаво! За даними Axios, перемовини 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позиції російського переговірника Володимира Мединського.

Що каже про перемовини Зеленський?