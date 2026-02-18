Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню Axios під час третього раунду переговорів між українською та російською делегаціями у Женеві.
Чи домовились про перемир'я для проведення виборів в Україні?
Президент України зауважив, що потрібно 60 днів, які, на його думку необхідні, щоб організувати і провести вибори й референдум. Однак Росія вважає, що нібито одного дня буде достатньо.
Зеленський вважає, що така позиція абсурдна і може свідчити про неготовність Кремля до реального миру.
Раніше глава держави заявляв, що після закінчення війни відійде від політики. Та все ж у цьому інтерв'ю сказав, що, ймовірно, вибори доведеться проводити в "нестабільному мирі". За таких умов, він розглядає свою кандидатуру.
Це залежатиме від народу. Побачимо, чого вони хочуть,
– заявив Зеленський.
Також президент наголосив, що поки нічого не вирішено. Але він вважає можливим проведення нових президентських виборів разом з референдумом.
Що відомо про перший день мирних переговорів у Женеві?
Перший день мирних переговорів у Женеві відбувся 17 лютого за участі делегацій України, США та Росії. Українська команда прибула на місце зустрічі заздалегідь, а сам раунд перемовин тривав понад чотири години. Це перша зустріч сторін у Європі від початку повномасштабного вторгнення.
Під час переговорів сторони обговорювали безпекові, гуманітарні та політичні питання, а також механіку можливих рішень. Робота проходила у спільному форматі, після чого перемовини продовжилися в окремих групах за напрямами. До консультацій також долучалися представники європейських партнерів.
За підсумками першого дня офіційних результатів не оголошували. Українська сторона заявила про готовність до миру, а переговори мають продовжитися наступного дня, де політична та військова групи працюватимуть далі.