Українська делегація планує провести додаткову зустріч з європейцями. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Чому Європа бере участь у переговорах?

За інформацією джерела, ініціатором участі європейських партнерів став Володимир Зеленський. Президент попередньо обговорив це питання з американською стороною, наголосивши на важливості присутності Європи у переговорному процесі.

Зокрема на переговорах присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Співрозмовник видання зазначив, що сьогодні, 17 лютого, українська делегація проведе окремі консультації з представниками європейських держав. Після завершення зустрічей усі деталі переговорів передадуть президенту.

Участь Європи у діалозі розглядається як важливий крок для координації позицій союзників України. Залучення європейських партнерів може вплинути на подальший формат переговорів та спільні рішення щодо безпеки й підтримки України.

Переговори у Женеві: що відомо?