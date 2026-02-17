Українська делегація планує провести додаткову зустріч з європейцями. Про це повідомляє "РБК-Україна".
Чому Європа бере участь у переговорах?
За інформацією джерела, ініціатором участі європейських партнерів став Володимир Зеленський. Президент попередньо обговорив це питання з американською стороною, наголосивши на важливості присутності Європи у переговорному процесі.
Зокрема на переговорах присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.
Співрозмовник видання зазначив, що сьогодні, 17 лютого, українська делегація проведе окремі консультації з представниками європейських держав. Після завершення зустрічей усі деталі переговорів передадуть президенту.
Участь Європи у діалозі розглядається як важливий крок для координації позицій союзників України. Залучення європейських партнерів може вплинути на подальший формат переговорів та спільні рішення щодо безпеки й підтримки України.
Переговори у Женеві: що відомо?
Новий раунд мирних переговорів Росії, України та США у швейцарській Женеві відбувається 17 та 18 лютого. Вперше з початку повномасштабного вторгнення сторони зустрілися в Європі для переговорів.
За словами очільника української делегації Рустема Умєрова, під час першого дня переговорів сторони мали обговорити безпекові та гуманітарні питання. Окрім того, переговорна група має погоджені президентом Зеленським рамки роботи та чіткий мандат.
Обізнане джерело розповіло журналістам, що політична підгрупа на переговорах в Женеві на 17 лютого закінчила свою роботу, а військова підгрупа – ще засідає. Завтра, 18 лютого, відбудеться продовження діалогу.