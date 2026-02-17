Украинская делегация планирует провести дополнительную встречу с европейцами. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Почему Европа участвует в переговорах?
По информации источника, инициатором участия европейских партнеров стал Владимир Зеленский. Президент предварительно обсудил этот вопрос с американской стороной, подчеркнув важность присутствия Европы в переговорном процессе.
В частности на переговорах присутствуют советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.
Собеседник издания отметил, что сегодня, 17 февраля, украинская делегация проведет отдельные консультации с представителями европейских государств. После завершения встреч все детали переговоров передадут президенту.
Участие Европы в диалоге рассматривается как важный шаг для координации позиций союзников Украины. Привлечение европейских партнеров может повлиять на дальнейший формат переговоров и совместные решения по безопасности и поддержке Украины.
Переговоры в Женеве: что известно?
Новый раунд мирных переговоров России, Украины и США в швейцарской Женеве проходит 17 и 18 февраля. Впервые с начала полномасштабного вторжения стороны встретились в Европе для переговоров.
По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, во время первого дня переговоров стороны должны были обсудить вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Кроме того, переговорная группа имеет согласованные президентом Зеленским рамки работы и четкий мандат.
Осведомленный источник рассказал журналистам, что политическая подгруппа на переговорах в Женеве на 17 февраля закончила свою работу, а военная подгруппа – еще заседает. Завтра, 18 февраля, состоится продолжение диалога.