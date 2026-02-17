Украинская делегация планирует провести дополнительную встречу с европейцами. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Почему Европа участвует в переговорах?

По информации источника, инициатором участия европейских партнеров стал Владимир Зеленский. Президент предварительно обсудил этот вопрос с американской стороной, подчеркнув важность присутствия Европы в переговорном процессе.

В частности на переговорах присутствуют советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Собеседник издания отметил, что сегодня, 17 февраля, украинская делегация проведет отдельные консультации с представителями европейских государств. После завершения встреч все детали переговоров передадут президенту.

Участие Европы в диалоге рассматривается как важный шаг для координации позиций союзников Украины. Привлечение европейских партнеров может повлиять на дальнейший формат переговоров и совместные решения по безопасности и поддержке Украины.

Переговоры в Женеве: что известно?