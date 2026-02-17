О том, что происходит в сердце Швейцарии и какие основные подробности переговоров известны на данный момент, пишет 24 Канал.

Актуально США расширили состав делегации в Женеве, – CNN

Какие главные новости с переговоров в Женеве?

Отметим, что впервые с начала полномасштабного вторжения стороны встретились в Европе для переговоров. Накануне Россия объявила, что в повестке дня будет вопрос территорий. Украина планирует поднять темы энергетического перемирия и гуманитарных вопросов.

В украинскую делегацию вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Вадим Скибицкий, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Давид Арахамия.

США представляют Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.